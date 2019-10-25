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Akdeniz'de şiddetli deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM!

'nın ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre 00.06'da merkez üssü 'nın ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde 'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdenizde art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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