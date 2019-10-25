Akdeniz'de şiddetli deprem!
Muğla'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdenizde art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
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