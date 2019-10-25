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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Rus mevkidaşı Orgeneral 'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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