Son dakika: Ege Denizi'nde deprem!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Son dakika haberine göre; Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Deprem Muğla, Bodrum, Marmaris, İzmir gibi illerde de hissedildi. EMSC'nin Twitter adresinden duyurduğu verilere göre deprem hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da hissedildi.
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