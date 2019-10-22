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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'ın açıklarında 4 şiddetinde meydana geldiğini duyurdu. kıyılarında da hissedildi.

'nden gelen son dakika haberine göre 'ın açıklarında 4 şiddetinde bir meydana geldi! , , , gibi illerde de hissedildi. EMSC'nin Twitter adresinden duyurduğu verilere göre deprem hem 'de hem de Yunanistan'da hissedildi.

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