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Son depremler... Karabük'te korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
KARABÜK'TE KORKUTAN DEPREM!

ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı son depremler listesi verilerine göre 'te korkutan bir deprem meydana geldi. Karabük Yeşilköy - Yenice olan depremin ardından sarsıntıyla vatandaşlar panik yaşadı. İşte meydana gelen depreme ilişkin son dakika bilgileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı () ile 'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin tüm detaylarına ilişkin son dakika bilgileri...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Karabük - Yeşilköy - Yenice'de yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde bir depreme meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Karabük Yeşilköy Yenice'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

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