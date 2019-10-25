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Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
AKAR, AFGANİSTAN SAVUNMA BAKANI KHALİD İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede, 'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Savunma Bakan Vekili ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü BAKAN HULUSİ AKAR, YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI NİKOLAOS PANAGİOTOPOULOS İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Bakan Hulusi Akar ile Mark Esper arasında kritik görüşme SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR İLE MARK ESPER ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, ALMAN VE İNGİLİZ MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

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