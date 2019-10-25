Son dakika: Bakan Hulusi Akar ile Mark Esper arasında kritik görüşme
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü.
Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
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