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Son dakika: Bakan Hulusi Akar ile Mark Esper arasında kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
BAKAN HULUSİ AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü.

Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme BAKAN HULUSİ AKAR İLE ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

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