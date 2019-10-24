Başkan Erdoğan TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı sonrası TRT 1 ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Özel yayınında Erdoğan, Serdar Karagöz, Andrea Sanke ve Pelin Çift'in sorularını yanıtlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı sonrası TRT 1 ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Özel yayınında Erdoğan, Serdar Karagöz, Andrea Sanke ve Pelin Çift'in sorularını yanıtlıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- 911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz.
(Şahin Cilo) Mazlum denen kod adı bu, kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. ABD bu adamı bize teslim etmesi lazım kırmızı bültenle aranmanın gereği budur.
Ayrıntılar geliyor...
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