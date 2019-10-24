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Başkan Erdoğan TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN TRT CANLI YAYININDA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLIYOR

Başkan Barış Pınarı Harekatı sonrası 1 ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Özel yayınında Erdoğan, , ve 'in sorularını yanıtlıyor.

Başkan Barış Pınarı Harekatı sonrası 1 ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Özel yayınında Erdoğan, , ve 'in sorularını yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- 911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz.

(Şahin Cilo) Mazlum denen kod adı bu, kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. ABD bu adamı bize teslim etmesi lazım kırmızı bültenle aranmanın gereği budur.

Ayrıntılar geliyor...

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