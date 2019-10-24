Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.
Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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