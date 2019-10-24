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Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
VAN'DA ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR

'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

'da kaza yaptı, yaralılar var. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.

Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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