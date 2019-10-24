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Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. 'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın uygulanması konusu görüşüldü.

Taraflar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak amacıyla koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı , Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye mutabakatının maddeleri TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ SURİYE MUTABAKATININ MADDELERİ

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