YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler! Batı algı operasyonuna devam ediyor...

Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen Call of Duty'nin yeni versiyonunda bebek katili teröristler, ABD ile iş birliği yapan direniş militanları olarak gösterildi. Terör örgütü YPG militanları, savaşçı olarak gösterilip Batı kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığı görüldü.

Suriye'nin güneyinde Amerika'nın desteğiyle bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Batı kamuoyunda terörist olarak görülmüyor. Batı'nın YPG'ye bakış açısı oyunlara da yansımış durumda. Dünyanın en çok oynanan savaş oyunları arasında olan Call of Duty'nin yeni versiyonunda YPG'li teröristler ABD ile iş birliği yapan direniş militanları olarak lanse edildi.

TRT Haber'in haberine göre; Türkiye'de de binlerce hayranı bulunan, oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Call of Duty - Modern Warfare'in yeni versiyonu satışa çıkmak için gün sayıyor. Ancak oyun, daha ilk detaylar ortaya çıktığı günden bu yana ağır eleştiri altında.

OYUN KARAKTERİ İÇİN YPG'Lİ TERÖRİSTİ SEÇTİLER

Los Angeles Times'a konuşan oyun yazarı Taylor Kurosaki, Call of Duty'e eski itibarını kazandıracak yeni versiyonda oyunculara Farah Karim adlı bir karakter üzerinden "bakış açısı kontrolü" sağladığını söylüyor.

Farah Kerim'in ise gerçek bir PKK/YPG'li kadın teröristten ilham alınarak ortaya çıktığından bahsediyor. Ayrıca terörist için "adı duyulmamış kahraman" olarak söz ediyor. Tam sözü ise şöyle:

"Günümüzde savaşın başka bir tarafı var. Gerçek oluyor ve onu görmezden gelmek ya da üzerini örtmek berbat, korkunç bir ihmal gibi hissettirdi. Bu savaşlardaki kurbanlara ve adı duyulmamış kahramanlarına adaletsizlik yapmak olmazdı."

Oyunda kadının kendini canlı kalkan olarak kullandığı, odada kurtarılması gereken bir bebek olduğu ve silah seslerinden yararlanılarak rahatsız edici bir atmosfer oluşturulmaya çalıştığı da açıkça belirtiliyor.

OYUN MU PROPAGANDA MI?

Bilinçaltı propaganda ve nefret söylemi oluşturacak birçok unsuru üzerinden bilim dünyasının tartışma konusu haline gelen Call of Duty, militanlığa ve savaşa özendiren içeriği ile kısıtlama getirilmesi gereken bir propaganda kampanyası olarak nitelendiriliyor.

Yeni versiyonu gerek gerçeğe yakın görüntüleri, 3 boyutlu imkanlarıyla gerekse eş zamanlı siyasi olaylarla ve farklı resmi unsurları dünya nüfusunun algısını yönlendirebilecek ve şekillendirebilecek iletişim ajanı gibi çalışabilecek.

CIA VE TERÖR

300 milyondan fazla kopya satan oyunun yeni versiyonu, çıkmasına sayılı gün kala hem oyun sayfalarında hem de sosyal medyada ağır eleştirilerin de hedefi oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, oyunun El Kaide gibi terör örgütlerini açıkca akladığı, fazla şiddet içerdiği, CIA propagandası yaptığı ve Rusya'yı şeytan gibi gösterdiği eleştirilerini yöneltti.

Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümü profesörü Dean Takahashi ise çıkış tarihi olan 2003 yılından beri oyunun fanı olduğunu, ancak son oyunun savaşı korkutucu bir yere çekiğini söyledi.

Oyunda sivillerin yer almasını eleştiren Dean Takahashi, "Oyunun yaratıcıları bunun savaşın doğasında olduğunu söylüyor. Modern bir video oyununun parçası olmamalı. Masum sivilleri öldürüyor gibisin. Eğer bir hata yaparsan, öldürürsün" dedi.

YPG'Lİ OYUN KARAKTERİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

25 Ekim'de yayınlanacağı açıklanan oyundan YPG'li teröristin çıkartılması için de Change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya yazısında, "Ülkemizde yüzbinlerce masum insanın katili PKK/YPG terör örgütünü (PKK tüm dünyada terör örgütü listesinde ama maalesef ki YPG değil) dünyada en çok satan oyunlarından biri olan Call of Duty'de kahraman gibi gösterilmemesi için her Türk vatandaşını imza kampanyasına davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.