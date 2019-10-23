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Son dakika: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
FETÖ'NÜN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

Son dakika haberine göre; 'nün hücre evlerine yönelik 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Şube Müdürlüğünce, terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, , , , , , , , , Aksaray, , , ve olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan Toplam 41 şahsın Kayseri 'de ikamet ettikleri, aranan bu şahısların 6 sının karı koca oldukları, şahısların kapsamında ihraç olmuş, asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi.

Ayrıca, şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları çünkü, örgütten gelen talimat doğrultusunda, deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, ikametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi.

Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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