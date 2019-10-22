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Terör örgütü YPG algı operasyonunda! Yine kimyasal silah iftirasına sarıldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ALÇAK BAŞLIK! YİNE İFTİRAYA SARILDILAR

’nin 9 Ekim çarşamba günü başlattığı ’nda büyük darbe alan hain terör örgütü ’nın Suriye uzantısı , algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Terör örgütünün yayın organı olan , bugünkü sayfasında Türk ordusunun kullandığı iftirasını yineledi. Hatırlanacağı üzere , tüm dünyaya 'nın envanterinde kimyasal silah olmadığını duyurmuştu.

'nin Fırat'ın doğusunda terörö yuvalarını kurutmak için başlattığı 'nda elde edilen başarı hain terör örgütü yandaşlarını kudurttu. Harekat başladığı günden bugüne sürekli yalan haberler ile dünyayı kandırmaya çalışan terör sevicileri manipülasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

"FOSFOR BOMBASI" YALANI

Sosyal medyada yalan görüntülerle algı oluşturmaya çalışan ve utanmadan 'ya iftira atan teröristler, yazılı basın yoluyla da alçak iftiralarına devam ediyor. Terör örgütü 'nın yayın organı , TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda "fosfor bombası attığı" yalanını yineledi.

"BEYAZ FOSFOR BULGULARI VAR"

Paçavranın manşetinden duyurduğu haberinde, "Beyaz fosfor bulguları var" ifadesi kullanıldı. Haberde, "'de kullanıldığı iddiası dünya basınının gündeminden düşmüyor. 'a bilgi veren bölgedeki doktorlar 'beyaz fosfor kullanıldı' derken, gazete iddianın soruşturulmasını istedi." denildi.

Kimyasal silah oyunu tutmayan PKK, üniforma kurnazlığına başvurdu KİMYASAL SİLAH OYUNU TUTMAYAN PKK, ÜNİFORMA KURNAZLIĞINA BAŞVURDU

İSRAİL YPG'YE SİLAH YARDIMI YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan kalleş İsrail, terör örgütü 'ye sih desteği yapabileceğini açıklamıştı.

YALAN HABERLERİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafların başka tarih ve olaylara ait olduğu ortaya çıkmış, PKK sevicilerin kara propagandası gün yüzüne çıkmıştı.

Terör örgütünün ikinci ‘kimyasal’ oyunu devrede TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İKİNCİ ‘KİMYASAL’ OYUNU DEVREDE

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SERT TEPKİ VERMİŞTİ

Sosyal medyaya sürülen 'Türkiye kimyasal kullanıyor' haberlerine ve 'ndan üst üste açıklamalar gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TRT World Forum'un açılışında Türkiye'ye yönelik iftiralar hakkında "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Biz bu konuda çok hassasız. Askerimiz ordumuz çok hassas. YPG operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu atıldı şehirlerimize. 4 şehidimiz var şu ana kadar. Neden bu tantana yapılıyor. Biz oyun planını bozduk. Oyunu bozduk." İfadelerini kullanmıştı.

ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye sert tepki vermişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddiasına tepki DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "KİMYASAL SİLAH" İDDİASINA TEPKİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE YALANLAMIŞTI

Teröristlerin sosyal medyada yaydığı görüntülerin ardından, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kimyasal silah kullanılmadığını söylemiş, teröristleri yalanlamıştı.

Barış Pınarı Harekatı aleyhine yasaklı ve kimyasal silahlar yalanı ve gerçekler! BARIŞ PINARI HAREKATI ALEYHİNE "YASAKLI VE KİMYASAL SİLAHLAR" YALANI VE GERÇEKLER!
Milli Savunma Bakanı Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR’DAN KİMYASAL SİLAH PROPAGANDASINA YANIT

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