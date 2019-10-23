23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
BYLOCK KULLANANLARA ŞAFAK BASKINI!

Son dakika haberine göre; ’de 2’si görevdeki aktif polis olmak üzere 20 Bylockçu şüphelinin adresine şafak baskını düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlenip aramalar yapıldı. Gözaltına alınan isimler emniyette sorguya alındı.

merkezli 4 ilde 'ye yönelik aralarında 2 polis memuru ve 1 eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir başta olmak üzere , ve illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN