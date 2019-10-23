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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

'de tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ''torbacı'' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 aydır sürdürdüğü takibin ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler ayrıca operasyon yapılan bölgeyi drone ile de kontrol altında tuttu.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Aramalara 100 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı.

Operasyonlarda, 38 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 23 sentetik hap, 0,7 gram da skunk, 2 tabanca ve onlara ait fişek, 3 cep telefonu, hassas terazi ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

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