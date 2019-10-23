ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadesini kullandı.
Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.
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