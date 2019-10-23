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ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ", ve 'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadesini kullandı.

ile arasında 'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve 'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

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