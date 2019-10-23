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Almanya, Türkiye'nin teröristlerden temizlediği topraklara göz koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ALMANLARIN UYANIKLIĞI! HAZIRA KONMA PEŞİNDELER

’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütü PKK/YPG ve 'tan temizlediği bölgelere Almanlar göz koydu. Yıllardır Türkiye'nin dile getirdiği önerilerini duymazdan gelen, sivillerin bombalanmasına ve ülkelerinden edilmesine ses çıkarmayan hazıra konmak için Türkiye'nin hainlerden temizlediği bölgelere ilişkin "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilsin önerisi yaptı.

Sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemek için 'nin için yaptığı "Uçuşa yasak bölge ilan edilsin" teklifini reddeden , hazıra konmanın hesaplarını yapmaya başladı. Yıllarca Suriye için parmağını bile kıpırdatmayan Almanya şimdi Türkiye'nin temizlediği terör koridorunun "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilmesini istedi. Teklifi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer getirdi.

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DIŞİŞLERİ TEPKİLİ

Karrenbauer, Başbakan ile görüştükten sonra Avrupalı ülkelere bu yönde bir teklif götürdüğünü açıkladı. Bakan Karrenbauer uluslararası güçlerden oluşan bir oluşturulmasını önerdi. Bakanın bu teklifi, Heiko Maas ve bakanlığı şaşırttı. , tekliften haberdar olunmadığını ve bu konu üzerinde daha görüşülmesi gereken ayrıntılar olduğunu açıkladı.

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MAAS'A BİLDİRMİŞ

Karrenbauer ise öneriyi yapmadan önce bu yönde bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanı Maas'a cep telefonu üzerinden bir kisa mesaj ile duyurduğunu bildirdi. Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için bölgeye girmesini istemeyen Almanya, şimdi terörünü bahane ederek bölgeye girilmesini savunuyor.

ASIL DERDİ BAŞKA

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen, "Bu bölgenin güvenliğinin kontrolünün Türkiye tarafından değil de uluslararası birlik tarafından üstlenmesini sağlayacak inisiyatif ele alınmalı. Bu konuda İngiltere, Fransa ve Almanya'ya iş düşüyor" dedi. Röttgen böylece amacın Suriye'nin ve o ülke vatandaşlarının yeniden bölgeye yerleşmesinin değil de Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.

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