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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile görüştü. Pompeo, yetkililerinin 'li teröristlerin bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, yetkililerinin askeri makamlarımıza 'li teröristlerin bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

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