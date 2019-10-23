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Çalışmalar başladı! Öğrenci karneleri değişiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ÇALIŞMALAR BAŞLADI! ÖĞRENCİ KARNELERİ DEĞİŞİYOR

, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri yer alacak ve karne tek sayfa olmayacak.

Milyonlar öğrencinin dönem sonlarında büyük heyecanla aldığı karnelerde değişiklik yapılması için çalışma başlattı. Yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

TEK SAYFA OLMAYACAK

CNNTÜRK'ün haberine göre; veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek. Karneler tek sayfa olmayacak.

ÖNEMLİ VERİLER YER ALACAK

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

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