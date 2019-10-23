Çalışmalar başladı! Öğrenci karneleri değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri yer alacak ve karne tek sayfa olmayacak.
Milyonlar öğrencinin dönem sonlarında büyük heyecanla aldığı karnelerde değişiklik yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı. Yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.
TEK SAYFA OLMAYACAK
CNNTÜRK'ün haberine göre; veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek. Karneler tek sayfa olmayacak.
ÖNEMLİ VERİLER YER ALACAK
'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Almanların uyanıklığı! Hazıra konma peşindeler
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
- YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler!
- Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik açıklamalar
- YPG'nin bomba tuzaklı tünelleri kapatılıyor!
- PKK’ya üst düzey darbe!
- 150 saatin sonunda ne olacak?
- Tarihi mutabakat sonrası ABD'den hamle!
- Denizli'de uyuşturucu operasyonu
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar
- Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
- Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
- İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video
- Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! 22 Ekim GS Real Madrid maçı!
- EDHO 144. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle!
- Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin tutuklandı