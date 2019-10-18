HDP'li Nusaybin ve Yüksekova Belediyelerine görevlendirme

Son dakika haberine göre Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapıldı. Öte yandan son gelen bilgiye göre yine terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz 'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.



(FOTOĞRAFTA GÖREVDEN ALINAN HDP'Lİ SEMİRE NERGİZ)

Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

MEHMET BALIKÇILAR KİMDİR?



Kaymakam Mehmet Balıkçılar aslen Rize - Kömürcüler Köyü'nden olup, Düzce-Akçakoca'ya yerleşmişlerdir.İlk, Orta ve Lise öğrenimini Karadeniz Ereğli'de tamamlamıştır.



2004 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur.Aynı yıl 96. Dönem Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır.







(FOTOĞRAFTA MEHMET BALIKÇILAR)



Çeşitli stajları tamamladıktan sonra İngiltere'nin Canterbury şehri ChristChurch Üniversitesinde bir yıl süre ile dil eğitimi alarak Birleşik Krallık Sosyal ve Siyasal Sistemi üzerine çalışmalarda bulunmuştur.



Kütahya - Altıntaş İlçesinde Vekil Kaymakam, Adana - Feke, Ardahan - Hanak, Erzurum - Narman Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra 17 Eylül 2018 tarihinde Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediye Başkanvekili olarak atanmıştır.



Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans mezunu olan Kaymakam Mehmet BALIKÇILAR, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.



YÜKSEKOVA BELEDİYESİ'NE OSMAN DOĞRAMACI GÖREVLENDİRİLDİ



Öte yandan son gelen bilgiye göre yine terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.







(FOTOĞRAFTA OSMAN DOĞRAMACI)



OSMAN DOĞRAMACI KİMDİR?



1978 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Evli olup 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından sonra kısa bir süre Dış ticaret sektöründe çalıştı. 2007 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde memuriyet hayatına başladı. 2008 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra Bitlis Valiliği emrine Kaymakam Adayı olarak atandı. Konya"daki teftiş stajının akabinde Kütahya"nın Tavşanlı ilçesi Kaymakam Refikliği, Konya"nın Halkapınar ve Kastamonu' nun Abana ilçelerinde vekil Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Almanya' da yurtdışı stajını tamamladı. 2012 yılında kura ile Kastamonu-Azdavay ilçesine 2014 yılında Kaymakamlar Kararnamesi ile Malatya-Pütürge ilçesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığının 30/11/206 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararnamesi ile Gürpınar İlçesine atandı, Cumhurbaşkanlığı' nın 2019/268 sayılı Kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığı görevine atanan Doğramacı, 26.08.2019 tarihinde İlçedeki görevine başlamıştır.







(FOTOĞRAFTA GÖREVDEN ALINAN HDP'Lİ REMZİYE YAŞAR)