Nusaybin'de HDP'li vekillere Türk bayraklı tepki
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten kişi, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğu Nusaybin'de, Mardin Emek ve Demokrasi Platformunun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de KESK Şube binası önüne geldi.
"NUSAYBİN'E BOMBA ATAN TERÖRÜ ÖRGÜTÜNÜ MÜ DESTEKLEYECEKSİNİZ?"
Açıklama öncesi elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi, HDP milletvekillerinin de yer aldığı gruba yönelik, "Nusaybin'e bomba atan terörü örgütünü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız." şeklinde tepkisini dile getirdi.
Bu sırada polis ekipleri, söz konusu kişiyi bölgeden uzaklaştırdı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den flaş Güvenli Bölge açıklaması
- TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Anlaşma PKK'yı çıldırttı! Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı
- PKK'lı hainlerden sınır karakoluna roketli saldırı
- Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
- Akar'dan çok sert tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
- Gri listedeki iki terörist teslim oldu
- YPG Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ile kaçıyor
- Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü
- Dev askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"
- Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı
- Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu
- Bakan Hulusi Akar'dan çok sert tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
- Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK'lılardan sınır karakoluna roketli saldırı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile bir taşla on kuş vuruldu!
- Özel harekat polisleri 'Barış Pınarı' için Suriye'ye doğru yola çıktı |Video