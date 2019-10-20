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Nusaybin'de HDP'li vekillere Türk bayraklı tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
NUSAYBİN'DE HDP'Lİ VEKİLLERE TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

'in ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında 'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten kişi, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.

'de terör örgütü / işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğu 'de, Emek ve Demokrasi Platformunun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için Mardin Milletvekili Pero Dündar ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de KESK Şube binası önüne geldi.

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"NUSAYBİN'E BOMBA ATAN TERÖRÜ ÖRGÜTÜNÜ MÜ DESTEKLEYECEKSİNİZ?"

Açıklama öncesi elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi, HDP milletvekillerinin de yer aldığı gruba yönelik, "Nusaybin'e bomba atan terörü örgütünü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Bu sırada polis ekipleri, söz konusu kişiyi bölgeden uzaklaştırdı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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