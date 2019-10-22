Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rusya ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak. Erdoğan, "Harekatta 2.200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden daha kararlı devam eder. Harekat bitince gerekli adımları atacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesi önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan, Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıknalar şöyle;



Harekatta 2.200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden daha kararlı devam eder. Harekat bitince gerekli adımları atacağız