'Emniyet Amiri'nden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ayar
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye önünde toplanan HDP'lilere, müdahale edildi. Emniyet amiri, konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen HDP'li vekile "Benimle siyasi polemiğe girme" diyerek ince ayar verdi.
Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında pazartesi sabahı evlerinde gözaltına alınmıştı.
KAYYUM ATANDI
Terör suçundan gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine, bu sabah kayyum atandı. Kayyum kararına tepki göstermek için bir araya gelen HDP'li vekillere ise; polis izin vermedi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.
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