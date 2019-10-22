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'Emniyet Amiri'nden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ayar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
KAYYUM KARARINA TEPKİ İÇİN TOPLANMIŞLARDI! HDP'Lİ VEKİLLERE AYAR

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine atanmasının ardından belediye önünde toplanan 'lilere, müdahale edildi. Emniyet amiri, konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen HDP'li vekile "Benimle siyasi polemiğe girme" diyerek ince ayar verdi.

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında pazartesi sabahı evlerinde gözaltına alınmıştı.

'Emniyet Amiri'nden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ayar 'EMNİYET AMİRİ'NDEN KAYYUM KARARINA TEPKİ İÇİN TOPLANAN HDP'Lİ VEKİLLERE AYAR

KAYYUM ATANDI

Terör suçundan gözaltına alınan 'li belediye başkanlarının yerine, bu sabah atandı. Kayyum kararına tepki göstermek için bir araya gelen HDP'li vekillere ise; polis izin vermedi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.

Erciş, Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediyelerine kayyum atandı ERCİŞ, KAYAPINAR, BİSMİL VE KOCAKÖY BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

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