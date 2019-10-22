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Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI TÜRK KAHVEHANESİNE SALDIRDI

'nın (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü / . Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullandı.

'nın eyaletindeki Herne kentinde akşam saatlerinde terör örgütü / .

Yaklaşık 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup kahvehanenin önüne geldi. Grup, sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra ellerindeki sopalarla Türk gençlerine saldırdı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullanırken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.



TERÖR YANDAŞLARININ SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaylara karışanları tespit edip, cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde, terör örgütü yandaşları bir kahvehane ve dükkana saldırmıştı. Polisin yeterli önlem alamadığını söyleyen Türkler, kendilerine ait iş yerleri ile camilerin korunmasını istedi.

Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI TÜRK KAHVEHANESİNE SALDIRDI

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