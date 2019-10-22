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Eller tetikte! Bölgeden çıkmayan teröristler etkisiz hale getirilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
BÖLGEDEN ÇIKMAYAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

-’nın güvenli bölgeden çıkışı için verilen süre bu akşam saat 22.00’de sona eriyor. Teröristler bölgeyi tamamen boşaltmazsa Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'na kaldığı yerden devam edecek. Bölgeden çıkmayanlar teröristler etkisiz hale getirilecek.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'nda teröristlerin bölgeden ayrılması için verilen sürenin sonuna gelindi. /'li teröristler Resulayn ve şehir merkezlerini tamamen boşalttı. Bölgenin kırsal kesimlerinde kalan teröristlerin de 120 saatlik süre dolmadan bölgeden ayrılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO çekilmeyi adım adım takip ediyor.

TSK'nın yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde ise TSK ve SMO mensupları arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Teröristlerin geride bıraktığı mayın ve EYP'ler birer birer temizleniyor.

Öte yandan Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman taşıyan TIR'lar, 'taki üslere gidiyor. Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan araçların bir kısmı Enbar'a, bir kısmı da Erbil'e yöneldi. Askerlerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Erbil Uluslararası Havalimanı üslerine gitmesi bekleniyor. Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı 'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki askerin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

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125 ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI
'nda ise Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop dün yaptığı bilgilendirme toplantısında, çekilme sürecinde son durum ve Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Aktop, özetle şu bilgileri verdi:
* Şimdiye kadar bölgeden Haseke istikametine doğru teröristlerin bulunduğu 125 araç çıkış yaptı.
* Türkiye varılan mutabakata tam olarak uyarken, bölücü terör örgütü PKK/YPG 40'a yakın taciz/ihlal gerçekleştirdi.
* Harekâtta 765 terörist etkisiz hale getirildi.
* 11 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı, 40 mayın ve 180 el yapımı patlayıcı imha edildi.
* TSK uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanmadı.

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YPG'LİLERİN 'KAMUFLAJ' OYUNU
* Terör örgütüne yakın hesaplarından yapılan paylaşımlarda bölgeden bin civarında teröristin kaçtığı belirtilirken, güvenlik ve istihbarat birimleri terör örgütü PKK/YPG'nin bölgede kalmak için 'kimlik' oyununa başvurduğunu tespit etti. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında da izledikleri yöntemi tekrar eden teröristler, sivil kılığına girerek halkın arasına karışmaya çalışıyor. İstihbarat birimleri, alandaki hâkimiyetlerini kaybetmemek için kimlik kamuflajına başvuran teröristlerle ilgili hassas çalışma yürütüyor.

* Harekâtta sivil/masum insanlar, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar operasyonların gecikmesi pahasına TSK için dokunulmaz olarak kabul edilmiştir. Ancak TSK'nın sahada gösterdiği başarıya gölge düşürmek, karalamak maksadıyla sosyal medya üzerinden dezenformasyona yönelik kasıtlı paylaşımlar yapılarak ahlaksız iftiralarda bulunulmaktadır.

* Teröristler sınır hattı boyunca mevzi sistemi kurmuş. Silah ve mühimmat aktarmak için yer altında 1-2 kilometrelik tüneller var.

* ABD ile varılan 120 saatlik mutabakat bugün 22:00'de sona erecek ve bu süre uzatılmayacak. Süre dolduktan sonra bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek.

* Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti. Yaklaşık 40 terörist yakalandı. Bölgede 10-15 bin civarında silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Hain örgütün sözde lider kadroları ise harekâtın ilerlemesi ile birlikte bölgeyi terk etti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, 63 ülkenin Ankara'da görevli 77 askeri ataşesini de harekâtla ilgili bilgilendirdi.

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