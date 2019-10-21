Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK’dan tehlikeli plan!

Barış Pınarı Harekatıyla köşeye sıkışan ve kaçmak zorunda kalan terör örgütü YPG/PKK hain bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.

KİMYASAL SİLAHLAR IRAK'TAN 6 KAMYONLA GELDİ

Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak'tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD'li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı'dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.