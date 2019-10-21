Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK’dan tehlikeli plan!
KİMYASAL SİLAHLAR IRAK'TAN 6 KAMYONLA GELDİ
Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak'tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD'li askeri yetkilileri uyardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı'dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.