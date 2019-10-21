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Lindsey Graham ağzındaki baklayı çıkardı: "Bir numaralı hedefimiz İsrail'i korumak"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
LİNDSEY GRAHAM'DAN İSRAİL İTİRAFI

’yla bölgedeki terör unsurlarının yok edilmesinden en fazla rahatsız olan isimlerin başında gelen ve ’ye yaptırım tehditleri savuran Cumhuriyetçi senatör , teröristleri savunmaya devam etti. televizyonuna konuşan Graham, ağzındaki baklayı çıkardı ve asıl amaçlarını gözler önüne serdi. Graham, "'i korumak bir numaralı hedefimiz. Biz bunu çok küçük bir güçle yapabiliriz. Ben oldukça iyimserim. Bu bize çok iyi dönebilir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Senato Yargı Komitesi Başkanı olan Graham, televizyonuna yaptığı konuşmada, cumartesi akşamı Trump ile yaptığı görüşmede, 'deki hedefleri ele aldıklarını ve 'lı teröristlerle mücadele konusundaki görüşmelerinden cesaretlendiğini söyledi.

Suriye'de tarihi çözümlerin olacağına dair oldukça iyimser olduğunu dile getiren Graham, " ve Kürtler arasında askerden arındırılmış bir bölgemiz olduğundan emin olmalıyız. Kürtler DEAŞ'ı defetmekte bize yardımcı olan müttefiklerimizdi. 10 bin askerlerini kaybettiler, biz de 4 yılda sekiz. NATO müttefikimiz Türkiye'yi, terörist olarak gördükleri Kürtlerin unsurlarından koruyalım. Askerden arındırılmış bir bölge, Amerika tarafından değil, uluslararası güçler tarafından işgal edildi, ancak biz de hava gücü sağladık." diye konuştu.

Kürtlerin yaptıklarını takdir eden Trump'ın DEAŞ'ın geri gelmeyeceğinden emin olmak istediğini vurgulayan Graham, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmayacağından emin olmak için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam edilmesini umduğunu kaydetti.

"PETROL GELİRLERİNİ..."

Başkan Trump'ın güvenliğini sağlama konusunda geniş bir perspektiften baktığını söyleyen Graham, "Petrol alanlarının İranlıların eline geçmemesini sadece reddetmeyeceğiz, bize DEAŞ'ı yok etmek ve yok olmuş halde tutabilmek için yardımcı olan SDG (SDG adını kullanan /) ile petrol alanlarının yenilenmesinde bir iş ortaklığının eşiğinde olduğumuza ve geliri İranlılar'ın değil, Esad'ın değil onların alacağından emin olacağımıza inanıyorum. Bu gelecekte bize gösterdikleri sadakatin ödenmesinde yardımcı olacaktır." dedi.

"İSRAİL'İ KORUMAK BİR NUMARALI HEDEFİMİZ"

Graham, "'i korumak bir numaralı hedefimiz. Biz bunu çok küçük bir güçle yapabiliriz. Ben oldukça iyimserim. Bu bize çok iyi dönebilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ı Suriye'den çekilme konusunda eleştirdiğinin anımsatılması üzerine Graham, Kürtleri bırakırlarsa gelecekte kimsenin kendilerine yardımcı olmayacağına inandığını dile getirdi.

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"HALİFELİĞİ YOK ETMEK İÇİN 10 BİN SAVAŞÇILARINI KAYBETTİLER"

Graham, "Halifeliği yok etmek için 10 bin savaşçılarını kaybettiler ancak Suriye ve 'da 15 veya 20 bin DEAŞ savaşçısı dolaşıyor." dedi. Küçük bir Amerikan birliğinin, DEAŞ'ı uzaklaştırmaya yetecek hava gücü sağladığını kaydeden Graham, DEAŞ'lıların hapishaneye kapatıldığını ve kaçamayacaklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesinden sonra Suriye'de her şeyin karmakarışık olduğunu" iddia eden Graham, tarihi bir ilerleme gördüğünü söyledi.

Senatör Graham, "Türklerin tarihi güvenliği için, Kürtlerin tarihi güvenliği için ve DEAŞ'ı sonsuza kadar mağlup ve uzakta tutmak için bir planın ve petrol alanlarını düşmanlarımızın değil müttefiklerimizin elinde tutma şansının şimdi mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından iki hafta önce "" dolayısıyla yaptırım paketi hazırlanmıştı ve bu pakette Türkiye'yi hedef alan ağır maddelere yer verilmişti.

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