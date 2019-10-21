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ABD ile YPG'nin teması sürecek! ABD askerleri eve değil Irak'a gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
VAZGEÇMİYORLAR! İŞTE ABD'NİN KİRLİ PLANI

, Başkan Trump’ın ’den çekme kararı aldığı 1000 askerin ’ın batısında görev yapacağını ve ’la mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Esper'in DEAŞ ile mücadele için omurgasının terör örgütü /'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri () ile çalışmak için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Sekiz yılı aşkın bir süredir çatışmaların, krizin ve insani dramın devam ettiği 'deki Amerikan askerlerinin tasfiyesiyle ilgili Savunma Bakanı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. , Suriye'den çekilen ABD askerlerinin 'ta konuşlandırılacağını duyurdu.

Amerikan basınına konuşan Esper, Iraklı mevkidaşı ile konuştuğunu ve haftalar içerisinde bölgedeki ABD askerlerinin Irak'a kaydırılacağını söyledi. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak'ta 'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den flaş Suriye açıklaması ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER'DEN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

BELİRSİZ KONUŞTU

Esper'in açıklamasında dikkat çeken bir detay vardı. ABD'nin çok okunan saygın gazetelerinden , Esper'in bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparak "DEAŞ'a karşı operasyonlarda sonraki adım ne olacaktır" sorusuna yanıt bulmak istediğini vurgularken, 'un bir numaralı isminin, "ABD, Kürt güçleriyle birlikte çalışmaya devam etmeyi umuyor" ifadesini kullandığını aktardı.

OMURGASI PKK/YPG

Esper'in burada sözünü ettiği "Kürt güçleri", Ankara-Washington hattında büyük bir kriz yaratan terör örgütü /PYD/'nin omurgasını oluşturduğu Suriye De mokratik Güçleri ().

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DETAY VERİLMEDİ

Amerikan askerlerinin Irak'ı savunmak ve DEAŞ'a karşı savaşmak için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Esper'in terör örgütleriyle hangi bölgelerde ve ne şekilde birlikte çalışmak istediğine dair detay verilmedi.

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