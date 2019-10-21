ABD ile YPG'nin teması sürecek! ABD askerleri eve değil Irak'a gidiyor
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Trump’ın Suriye’den çekme kararı aldığı 1000 askerin Irak’ın batısında görev yapacağını ve DEAŞ’la mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Esper'in DEAŞ ile mücadele için omurgasının terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalışmak için görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Sekiz yılı aşkın bir süredir çatışmaların, krizin ve insani dramın devam ettiği Suriye'deki Amerikan askerlerinin tasfiyesiyle ilgili ABD Savunma Bakanı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'ta konuşlandırılacağını duyurdu.
Amerikan basınına konuşan Esper, Iraklı mevkidaşı ile konuştuğunu ve haftalar içerisinde bölgedeki ABD askerlerinin Irak'a kaydırılacağını söyledi. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.
BELİRSİZ KONUŞTU
Esper'in açıklamasında dikkat çeken bir detay vardı. ABD'nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Esper'in bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparak "DEAŞ'a karşı operasyonlarda sonraki adım ne olacaktır" sorusuna yanıt bulmak istediğini vurgularken, Pentagon'un bir numaralı isminin, "ABD, Kürt güçleriyle birlikte çalışmaya devam etmeyi umuyor" ifadesini kullandığını aktardı.
OMURGASI PKK/YPG
Esper'in burada sözünü ettiği "Kürt güçleri", Ankara-Washington hattında büyük bir kriz yaratan terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye De mokratik Güçleri (SDG).
DETAY VERİLMEDİ
Amerikan askerlerinin Irak'ı savunmak ve DEAŞ'a karşı savaşmak için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Esper'in terör örgütleriyle hangi bölgelerde ve ne şekilde birlikte çalışmak istediğine dair detay verilmedi.
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