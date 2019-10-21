Son dakika: ABD askerleri, Suriye'den çekildi
Amerikan askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı ve Suriye'den çekildi. Geçiş yapan konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından en büyük çekilme gece saatlerinde yaşandı. 100'den fazla askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Irak'a geçiş yaptı.
AĞIR SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ONLARCA KAMYON
Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrıldığını gösteren görüntüler Suriye ile Irak arasındaki Sahela Sınır Kapısı'nda kayda geçti. Amerikan askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı. Amerikan askerlerini taşıyan 100'ü aşkın zırhlı aracın sınırdan geçiş yaptığı kaydedildi. Konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.
SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak'a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti. Askerleri Irak'ın batısına yerleşeceğini açıklayan ABD Savunma Bakanı, sayıları yaklaşık bini bulan askerlerin burada 'Irak'ı savunmaya ve DEAŞ'ın bu bölgede yeniden canlanmasını engellemeye' katkıda bulunacağını ifade etmişti.
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