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Son dakika: ABD askerleri, Suriye'den çekildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
ABD ASKERLERİ, SURİYE'DEN ÇEKİLDİ

Amerikan askerleri, Sahela 'ndan 'ın Dohuk kentine geçiş yaptı ve 'den çekildi. Geçiş yapan konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'deki Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından en büyük çekilme gece saatlerinde yaşandı. 100'den fazla askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, 'a geçiş yaptı.

İşte ABD askerlerinin Suriye’den çekilme anı görüntüsü İŞTE ABD ASKERLERİNİN SURİYE’DEN ÇEKİLME ANI GÖRÜNTÜSÜ

AĞIR SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ONLARCA KAMYON

Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrıldığını gösteren görüntüler Suriye ile Irak arasındaki Sahela 'nda kayda geçti. Amerikan askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı. Amerikan askerlerini taşıyan 100'ü aşkın zırhlı aracın sınırdan geçiş yaptığı kaydedildi. Konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak'a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti. Askerleri Irak'ın batısına yerleşeceğini açıklayan ABD Savunma Bakanı, sayıları yaklaşık bini bulan askerlerin burada 'Irak'ı savunmaya ve DEAŞ'ın bu bölgede yeniden canlanmasını engellemeye' katkıda bulunacağını ifade etmişti.

ABD ile YPG'nin teması sürecek! ABD askerleri eve değil Irak'a gidiyor ABD İLE YPG'NİN TEMASI SÜRECEK! ABD ASKERLERİ EVE DEĞİL IRAK'A GİDİYOR
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den flaş Suriye açıklaması ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER'DEN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

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