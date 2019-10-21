PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
Terör örgütü PKK/YPG- PYD’nin önceki gün Resulayn’dan çekilirken 7 sivil Kürt’ü öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye'nin başarıyla uyguladığı Barış Pınarı Harekatı sürecinde eli kanlı örgü başlattığı yalan haberlerine daha da hız verdi. Uzmanlar, yaptıkları açıklama ile terör örgütü PKK/YPG- PYD’nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştıklarını açıkladılar.
Londra'da yayınlanan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 sivil Kürt'ü infaz ettiğini duyurdu.
Haberini yerel kaynaklara dayandıran El Arabi el Cedid gazetesi, katliamların Pazar günü gerçekleştiğini açıkladı. PKK/YPG- PYD tarafından öldürülen Kürtlerin isimlerini de gazete yayınladı.
El Arabi el Cedid gazetesi, PKK/YPG- PYD'nin Kürtleri, kendilerine hizmet etmedikleri ve Türk ordusuna karşı terör faaliyetlerine katılmayı reddettikleri için öldürdüğünü yazdı.
Haberde, barış yanlısı olan ve Milli Ordu'ya destek veren Kürtlerin terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin hedefinde olduğunun altı çizildi
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YALAN HABERLERLE SEMPATİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Uzmanlar, yaptıkları açıklama ile terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştıklarını açıkladılar. Uzmanlar, Türkiye'nin kendi topraklarını koruması için PKK/YPG-PYD'yi dizginlemeye hakkının olduğu görüşünde de birleştiler.
Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e değerlendirmelerde bulunan askeri uzman Viktor Litovkin, terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştığını açıkladı.
"TÜRKİYE'NİN KENDİNİ KORUMA HAKKI VAR"
Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin ihlal ettiğini ifade eden Viktor Litovkin, "PKK/YPG-PYD , Türk topraklarına sürekli ateş açıyor, Türk ordusuna karşı sabotaj eylemlerini düzenliyor. Bu nedenle Türkiye'nin kendi topraklarını koruması için PKK/YPG-PYD'yi dizginleme hakkı var" dedi.
Viktor Litovkin, Suriye rejiminin, PKK/YPG-PYD üzerinden gündeme getirilen özerklik iddialarının da doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Litovkin, "Şam özerkliği göze alırsa ülkede sürekli askeri çatışmaların olacağını anlıyor" dedi.
Yazar ve siyasetçi Nikolay Starikov ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak çıkan yalan haberlerin Batı tarafından Türkiye'ye baskı uygulamak amacıyla kullanıldığının altını çizdi.
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