ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den flaş Suriye açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ile ABD arasında imzalanan Güvenli Bölge anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek olan güvenli bölgede Amerikan kara gücünün yer almayacağını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda açıklamalarda bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Operasyonu'nun 120 saatliğine askıya almak üzere anlaşmaya vardığını hatırlatan Esper, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın 20 mil (30 km) derinliğe çekilmesi ile birlikte Türkiye'nin kalıcı olarak operasyonları durduracağını kabul ettiğini aktardı.
"BİRAZ ÖNCE HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞTÜK"
Dün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile Kongre'yi bilgilendirdiklerini anlatan Esper, biraz önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye'nin operasyonu konusunda ABD'nin pozisyonunu yinelediğini ifade etti.
Esper, "Türkiye'nin bu anlaşmaya tam bir şekilde uyması gerektiğini, Türk güvenlik güçlerinin kontrol ettiği bölgelerdeki tüm halkın güven ve huzurunu sağlamasını beklediğimizi ifade ettik. Dini ve etnik azınlıkların korunması halen yönetimin odağında olacak." dedi.
"ABD KARA GÜCÜ GÖREV ALMAYACAK"
ABD'nin kuzeydoğu Suriye'den çekilmeye devam ettiğini ifade eden Esper, "Bu güvenli bölgenin uygulanmasında ABD kara gücü görev almayacaktır. Ancak hem Türkiye hem de SDG ile iletişim halinde olacağız." diye konuştu.
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