Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere tank ve obüs takviyesi yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce Şanlıurfa'ya gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve askeri malzemeleri taşıyan tırlar, Suruç ilçesine ulaştı.
Konvoydaki tank ve obüsler, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırıldı.
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