Bakan Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
AK Parti Grup Toplantısı öncesi AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara cevapsız kalmayan Bakan Hulusi Akar, asker selamı ile karşılık verdi. İşte salonda yaşanan o anlar...
Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürerken operasyon için yoğun mesai yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir destek de AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi.
"Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla toplantıya gelen Akar, partililere asker selamı ile karşılık verdi.
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