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Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
ANLAŞMA PKK'YI ÇILDIRTTI! CEMİL BAYIK'TAN YPG'YE ÇAĞRI

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat ile Barış Pınarı Harekatı’na terör örgütü ’nin bölgeden çekilmesi şartıyla 120 saatlik ara verilmişti. Ancak hain terör örgütü, kara propagandalara devam ederek bölgeyi terk etmemek için çırpındı. Öte yandan terör örgütü 'nın sözde yöneticilerinden 'ın teröristlere 'bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Türkiye, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, -/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN 20 TACİZ SALDIRISI

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi.

ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

TERÖRİST CEMİL BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

KARA PROPAGANDA

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

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Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da kazdığı tüneller tek tek ortaya çıkıyor! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN TEL ABYAD'DA KAZDIĞI TÜNELLER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR!

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yozgatlı yozgatlı

bu şerefsizin peşine tim takın onu alıp getirsinler.ölü değil sağ ölmek için köpek gibi yalvarsın .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2019 16:27
Mehmet Mehmet

Ulan yavşak akıl vereceğine sen gel saklanma.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2019 16:13
Semra Semra

Allah belanızı versin sizin soyunuz kurusun inşallah kanı bozuk hainler!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2019 16:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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