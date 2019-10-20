Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı
Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat ile Barış Pınarı Harekatı’na terör örgütü YPG’nin bölgeden çekilmesi şartıyla 120 saatlik ara verilmişti. Ancak hain terör örgütü, kara propagandalara devam ederek bölgeyi terk etmemek için çırpındı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın teröristlere 'bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı.Türkiye, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN 20 TACİZ SALDIRISI
Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi.
ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.
TERÖRİST CEMİL BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.
KARA PROPAGANDA
Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
bu şerefsizin peşine tim takın onu alıp getirsinler.ölü değil sağ ölmek için köpek gibi yalvarsın .cevapla 20.10.2019 16:27
Ulan yavşak akıl vereceğine sen gel saklanma.cevapla 20.10.2019 16:13
Allah belanızı versin sizin soyunuz kurusun inşallah kanı bozuk hainler!!cevapla 20.10.2019 16:09
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