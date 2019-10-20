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Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan , İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde liderler ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

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