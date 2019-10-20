Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."
Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."
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