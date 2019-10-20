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Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

: "ABD ile 'de yapılan Mutabakatı'na rağmen /'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

: "ABD ile 'de yapılan Mutabakatı'na rağmen /'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

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