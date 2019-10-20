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Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK'lılardan sınır karakoluna roketli saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
PKK'LI HAİNLERDEN SINIR KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI

Son dakika haberi... Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna terör örgütü 'lılar roketli saldırı düzenlendi. Hain saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bir Mehmetçiğin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

BİR MEHMETÇİK AĞIR YARALANDI

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son dakika... Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı |Video SON DAKİKA... IĞDIR'DA SINIR KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI |VİDEO

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