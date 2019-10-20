Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK'lılardan sınır karakoluna roketli saldırı
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
Son dakika haberi... Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna terör örgütü PKK'lılar roketli saldırı düzenlendi. Hain saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bir Mehmetçiğin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
BİR MEHMETÇİK AĞIR YARALANDI
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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