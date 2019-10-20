Gri listedeki iki terörist teslim oldu
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur."
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