Teröristler mutabakat sonrası keskin nişancılarla saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi" açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin Tel Abyad'da keskin nişancılarla yaptığı saldırıda, 3 SMO askerinin yaralandığı öğrenildi.
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.
3 SMO ASKERİ YARALANDI
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.
Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.
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