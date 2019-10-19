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Teröristler mutabakat sonrası keskin nişancılarla saldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
TERÖRİSTLER KESKİN NİŞANCILARLA SALDIRDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "YPG/PKK'lı son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi" açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin Tel Abyad'da keskin nişancılarla yaptığı saldırıda, 3 SMO askerinin yaralandığı öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen -Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

3 SMO ASKERİ YARALANDI

YPG/PKK'lı , Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

Teröristler keskin nişancılarla saldırdı TERÖRİSTLER KESKİN NİŞANCILARLA SALDIRDI

Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: YPG/PKK 36 SAATTE 14 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ
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