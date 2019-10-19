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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa! Kürsüden Fatiha okuttu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHDE VEFA! KÜRSÜDEN FATİHA OKUTTU...

Başkan , 'nde konuşmaya başladığı anlarda "Abim" dediği usta yazar için kürsüden Fatiha okuttu. Başkan Erdoğan, " aşığı, Nuri Pakdil abimizin üstadımızın bugün inşallah defni yapılacak. Ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum." dedi.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan , 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abim" dediği Nuri Pakdil için 'nde Fatiha okuttu. Erdoğan, " aşığı, Nuri Pakdil abimizin üstadımızın bugün inşaallah defni yapılacak. Ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa! Kürsüden Fatiha okuttu BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN NURİ PAKDİL'E AHDE VEFA! KÜRSÜDEN FATİHA OKUTTU

KUDÜS ŞAİRİ NURİ PAKDİL

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durduğu öğrenildi. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyadan mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." demişti.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

1934 yılında 'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. 'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 yılında "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.

Yazar Nuri Pakdil kimdir? |Video YAZAR NURİ PAKDİL KİMDİR? |VİDEO


28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.

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