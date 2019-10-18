CHP ve HDP Atatürk'ün evine saldırıya neden sessiz? CHP nereye savruluyor?

Yunanistan'da Atatürk'ün evine, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör yandaşları saldırmıştı. Olay Türkiye nezdinde büyük tepki çekerken CHP ve HDP derin bir sessizliğe bürünmüştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Ben Atatürk'ün pozisyonu ile yerli ve milli dediğimiz Cumhur İttifakı'nın pozisyonunun daha çok uyuştuğunu düşünüyorum. CHP ise giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savruluyor. Ümit ederim ki CHP bu konuda kendini düzeltir." dedi.

Yunanistan'da Atatürk'ün evine, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör yandaşları, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. Ziyaretçi kisvesi altında sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine giren 11 kişi, "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Terör yandaşı 11 kişi, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Söz konusu saldırıya CHP ve HDP kanadından herhangi bir kınama gelmedi. Oy kaygısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasetine alet eden CHP ve seçimlerdeki ortağı HDP'nin, PKK'nın teşebbüs ettiği bu çirkin saldırıya ses çıkarmaması büyük tepki topladı.

Konuya ilşikin olarak A HAber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Ben Atatürk'ün pozisyonu ile yerli ve milli dediğimiz Cumhur İttifakı'nın pozisyonunun daha çok uyuştuğunu düşünüyorum. CHP ise giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savruluyor. Ümit ederim ki CHP bu konuda kendini düzeltir." dedi.

"PKK'NIN AVRUPA YAPILANMASI"

Burhanettin Duran, "PKK'nın Avrupa'daki yapılanması çok önemli bir konu. Hem eleman devşirme hem de finans konusunda Avrupa kentlerinde kendilerine bu kadar rahat bir alan buluyor olmaları ve bunu sözde sivil toplum kuruluşları (STK) adı altına yapıyor olması Avrupa demokrasisi için ciddi bir sıkıntıdır. Terörle mücadelede Türkiye'ye verilmeyen desteğinde bir göstergesidir." dedi.

"BU DA NE KADAR CÜRETKAR OLDUKLARINI GÖSTERİYOR"

Burhanettin Duran, "Avrupa Birliği ülkeleri PKK'yı bir terör örgütü olarak görmesine rağmen ne yazık ki bu alan açık tutuluyor. SETA olarak yayımladığımız raporda Avrupa'nın PKK'ya verdiği desteği açık şekilde ortaya koyduk. Barış Pınarı Harekatı sırasında ne oldu, vatandaşlarımıza saldırdılar. En son olarak da Selanik'te Atatürk'ün evine saldırdılar. Bu da ne kadar cüretkar olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"İKİ YÜZÜLÜ BİR TAVIR İÇERİSİNDELER"

Duran, "Bunun bir boyutu Avrupa'nın kendi elinde nasıl bir bombayı tuttuğunu ve kendisine nasıl yöneleceğini fark etmesi gerekir. Ve bu konuda hala çok gerideler. Daha da açıkcası iki yüzülü bir tavır içerisindeler. Harekat çerçevesinde bakacak olursak. Tüm Türkiye kenetlemişken CHP'nin sanki dışarıdaymış gibi yaptığı eleştirilerin karşılığı olmadığı da ortaya çıktı. Bir millet olarak bu işin arkasında durduğunuzda buna diplomasi de cevap veriyor." dedi.

"CHP NEREYE SAVRULUYOR?"

Prof. Dr. Burhanettin Duran, "CHP'nin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Eğer Atatürk'ün hedefleri açısından bakılıyorsa milli devleti korumak, terör tehdidinden temizlemek bütün partilerin bu noktada ittifak yapması gerekir ve CHP'nin buna önce destek vermesi gerekir. Ben Atatürk'ün pozisyonu ile yerli ve milli diyebileceğimiz Cumhur İttifakı'nın pozisyonun daha çok uyuştuğunu düşünüyorum. CHP'nin ise giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savrulduğunu düşünüyorum. Ümit ederim ki CHP bu konuda kendini düzeltir." diye konuştu.