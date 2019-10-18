Yunanistan’da Atatürk Evi’ne yapılan saldırıya CHP neden sessiz?

PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu Yerleşkesi’nde bulunan Atatürk Evi’ne düzenlediği eylem teşebbüsüne AK Parti’den sert tepki gelirken, sözde Atatürkçü CHP, HDP ile yaptığı iş birliğini gözeterek bu çirkin saldırıya yönelik tek kelime edemedi.

Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldığını ve bu 11 kişinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik protesto düzenlediğini bildirdi. Kıran, CHP'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evine yönelik saldırıyı CHP'nin de kınaması gerektiğini belirtirken CHP'nin terör örgütleriyle hemhal olmuş vaziyetini gözler önüne serdi.

CHP NEDEN SESSİZ?

Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evine yapılan saldırıya ilişkin CHP'den tek bir açıklama dahi gelmedi. Bu durum terör örgütleriyle yakın münasebetler içerisinde bulunan CHP'nin içler acısı halini gözler önüne serdi.

KENAN KIRAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR!

Sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında girdiği tahmin edilen yaklaşık 11 kişi "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler, Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan aralarında Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) de bulunduğu bazı sol gruplar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başkent Atina'da Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ATATÜRK EVİ'NE DÖNÜK HİÇBİR TACİZ KABUL EDİLEMEZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullandı.

"YUNAN MAKAMLARI İÇİN BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAAFIDIR"

Bu terörist grupların Atatürk Evi'ne zarar vermeye, Başkonsolosluk görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eyleminin daha plan aşamasında engellenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri, Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi'ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir."