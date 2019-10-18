Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.
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