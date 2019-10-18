Son dakika: Yazar Nuri Pakdil vefat etti
Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti... 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının tedavi gördüğü hastanede kalbi durmuştu. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledilmişti. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.
Geçen 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Pakdil, burada yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Fakat önceki gün rahatsızlanan Pakdil, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Pakdil, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakdil'i hastanede tedavi gördüğü süreçte arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti
NURİ PAKDİL KİMDİR?
1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde 'Demokrasiye Hizmet' gazetesinde yayımladı. Lisedeyken 'Hamle' adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi. 1969 yılında 'Edebiyat' dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.
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