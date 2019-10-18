El Chapo kimdir? El Chapo kaç yaşında, serveti ne kadar, hayatı nasıl?

El Chapo kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Meksikalı uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo hayatı nasıl? Sinaloa kartelini yöneten Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun oğlunun tutuklanması. Meksika’yı birbirine kattı. Karteller polis kuvvetlerine savaş açarken onlarca polisin öldüğü günün ardından El Chapo’nun oğlu serbest bırakıldı. Peki, El Chapo kimdir? El Chapo hayatı ile ilgili merak edilenler…

El Chapo kimdir? El Chapo kaç yaşında, serveti ne kadar? Meksika'nın güçlü isimlerinden birisi olan ve Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo hayatı araştırılmaya başlandı. Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu yakalanınca kentte çatışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine Ovidio Guzman serbest bırakıldı.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batı eyaleti Sinaloa'nın Culiacan kentinde Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in rutin bir devriye sırasında polis tarafından yakalandığını belirterek, daha sonra kartel üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti.

Çete üyelerinin caddeleri kapattığını, araçlarel ı ateşe verdiğini ve kentte paniğe neden olduğunu ifade eden Durazo, kentin güvenliği için güvenlik güçlerinin operasyonu durdurduğunu söyledi.

Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman'ın serbest bırakıldığını ifade etti.

EL CHAPO KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

Çevresinde birçok düşmanı bulunan El Chapo, 1993 yılında bir başka kartel olan Tijuana'ın hedefinde yer almıştır. El Chapo'nun ineceği havalimanına saldırı için giden tetikçiler, o esnada havalimanında bulunan ve El Chapo ile aynı marka ve renkte araç kullanan başpiskoposa saldırmıştır. Bu esnada Guzman, havalimanından rahatça çıkıp gitmiştir.

El Chapo'nun bir diğer şanslı olduğu konu ise yakınında tuttuğu isimlerin bağlılığını kolayca elde etmesi olmuştur. Guzman ile aynı bölgede uyuşturucu tacirliği yapan Juarez kartelinin patronu, bir inşaatın zeminine gömülü varilin içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Juarez'in adamları, bu ölümden dolayı tedirgin olmuş ve El Chapo'nun tarafına geçmiştir. Ancak olayın gerçek boyutu çok sonra anlaşılmış ve Juarez'in patronunun suikast değil, yanlış ameliyat sonucu öldüğü, bu nedenle de hastane yönetimi tarafından olayın örtbas edilmesi amacıyla cesedi varil içerisine koyarak gömdüğü anlaşılmıştır.