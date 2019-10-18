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Bahçeli'den anlaşmaya ilk yorum: Uzlaşmayı değerli buluyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
BAHÇELİ'DEN ANLAŞMAYA İLK YORUM!

Genel Başkanı : "Milliyetçi Hareket Partisi, ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Mutabakat kimin dik duruşlu olduğunu göstermişti."

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