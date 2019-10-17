Mike Pence'ten flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Mike Pence açıklamalarda bulundu. Mike Pence, "Harekata 120 saat ara verildi, YPG güvenli bölgeden 32 km güneye çekilecek" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını bildirdi.
Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.
"Türkiye ve ABD, Suriye'de ateşkes için anlaştı." ifadesini kullanan Pence, "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilecek." dedi.
Pence, Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını vurgulayarak,"(120 saatlik süre içinde) ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda." ifadesini kullandı.
YPG'nin kendilerine söz konusu bölgeden çıkma güvencesi verdiğini belirten Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin ise, "120 günlük sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak." şeklinde konuştu.
YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK
Pence, şu ana kadar uygulamaya alınan yaptırımların geri çekileceğini söyledi.
ÇEKİLME BAŞLADI
YPG'nin çekilme sürecini başlattığını belirten Pence, "Biz şu anda konuşurken onların çekilmesi başladı." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada "Bu gece kazandığımız avantaj bize çok ciddi sorumluluklar da getiriyor." dedi.
YPG GÜVENCE VERDİ
Pence, "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi." ifadelerini kullandı.
Pence'nin yaptırım açıklamalarını teyit eden Pompeo, "Yeni yaptırımlar yok, var olan yaptırımlar da geri çekilecek." dedi.
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