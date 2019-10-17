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Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
UÇAKLA TESPİT EDİLDİLER! BÖYLE YAKALANDILAR

'nin ilçesinden lastik botla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 42 , ekipleri tarafından yakalandı.

Denizi üzerinde devriye görevi yapan uçağından, ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik botta bir grup olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

42 KAÇAK YAKALANDI

Ekipler, durdurulan lastik bottaki, 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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