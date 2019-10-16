Donald Trump'tan flaş açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu." yanıtını verdi.
Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ve YPG/PKK) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar (YPG/PKK) melek değil." ifadesini kullandı.
Trump, ABD'nin DEAŞ ile de mücadele ettiğine değinerek, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.
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