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Sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar! İşte YPG-PKK'nın son oyunu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
İŞTE YPG-PKK'NIN SON OYUNU!

Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, /’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.

() askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde /'nın kirli oyununu engelledi.

Sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar! İşte YPG-PKK'nın son oyunu. SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR! İŞTE YPG-PKK'NIN SON OYUNU.

Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı. Suriye Milli (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından 'nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı.

Görüntülerde, 'Sizi kim kurtardı' sorusuna bir genç, 'Suriye Milli Ordusu' cevabını veriyor. 'YPG/PKK size nasıl davrandı?' sorusuna ise, Suriyeliler, 'Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz?' ifadelerini kullanıyorlar.

SMO komutanının, 'Canlı kalkan mı yapıyorlar' sorusunu ise 'Evet' karşılığını veriyorlar. Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, 'Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz?' diyor.

SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve 'Canlı kalkan' olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

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