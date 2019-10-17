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Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre () Genel Başkan Yardımcısı 'ın oğlu Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

() Genel Başkan Yardımcısı 'ın oğlu Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor....

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